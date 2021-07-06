Медведев рассказал, разочаровало ли его решение Уимблдона перенести матч с Хуркачом

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к переносу вчерашнего матча 1/8 финала Уимблдона с польским теннисистом Хубертом Хуркачом. Напомним, вчера, 5 июля, из-за дождя при счёте 2:1 по партиям в пользу Медведева игру перенесли на следующий день. В итоге россиянин уступил со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.
«Разочарован ли я этим решением? Вовсе нет. У Федерера и Сонего было 5:5 в первом сете, и мы не могли знать, сколько ещё продлится этот матч.
Да, у меня был разговор с судьёй. Не уверен, что его можно обсуждать, но его решение меня полностью устроило. Я сразу согласился доиграть сегодня в 13:30. Не знаю, что было бы, если бы я отказался или подверг этот вопрос обсуждению, но я сразу сказал: «Да», — приводит слова Медведева журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
- 6 июля 2021
-
19:23
-
19:08
-
18:31
-
18:20
-
18:18
-
18:06
-
17:59
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
16:56
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:15
-
15:51
-
13:58
-
13:04
-
12:28
-
12:17
-
12:16
-
11:36
-
11:19
-
11:05
-
10:37
-
10:23
-
09:18
-
08:40
-
01:00
-
00:33
- 5 июля 2021
-
23:34
-
22:40
-
22:40
-
22:20
-
22:19