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Медведев рассказал, разочаровало ли его решение Уимблдона перенести матч с Хуркачом

Медведев рассказал, разочаровало ли его решение Уимблдона перенести матч с Хуркачом
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к переносу вчерашнего матча 1/8 финала Уимблдона с польским теннисистом Хубертом Хуркачом. Напомним, вчера, 5 июля, из-за дождя при счёте 2:1 по партиям в пользу Медведева игру перенесли на следующий день. В итоге россиянин уступил со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.

«Разочарован ли я этим решением? Вовсе нет. У Федерера и Сонего было 5:5 в первом сете, и мы не могли знать, сколько ещё продлится этот матч.

Да, у меня был разговор с судьёй. Не уверен, что его можно обсуждать, но его решение меня полностью устроило. Я сразу согласился доиграть сегодня в 13:30. Не знаю, что было бы, если бы я отказался или подверг этот вопрос обсуждению, но я сразу сказал: «Да», — приводит слова Медведева журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

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