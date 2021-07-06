Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко по итогам Уимблдона может стать второй ракеткой мира

Арина Соболенко по итогам Уимблдона может стать второй ракеткой мира
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам Уимблдона впервые может подняться на вторую строчку рейтинга WTA.

Вторая сеяная Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв представительницу Туниса Онс Жабер (21) со счётом 6:4, 6:3. За это достижение она получит 770 рейтинговых очков, что позволит ей стать третьей ракеткой мира, сместив американку Софью Кенин на четвёртую позицию.

За право выйти в финал Уимблдона 23-летняя Соболенко поборется с чешкой Каролиной Плишковой (8), в случае победы ей начислят 1.290 очков, и Арина поднимется на вторую строчку рейтинга WTA. В данный момент вторым номером мирового рейтинга является японка Наоми Осака.

Новость по теме
Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона
«Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом? «Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021