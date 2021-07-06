Арина Соболенко по итогам Уимблдона может стать второй ракеткой мира
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам Уимблдона впервые может подняться на вторую строчку рейтинга WTA.
Вторая сеяная Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв представительницу Туниса Онс Жабер (21) со счётом 6:4, 6:3. За это достижение она получит 770 рейтинговых очков, что позволит ей стать третьей ракеткой мира, сместив американку Софью Кенин на четвёртую позицию.
За право выйти в финал Уимблдона 23-летняя Соболенко поборется с чешкой Каролиной Плишковой (8), в случае победы ей начислят 1.290 очков, и Арина поднимется на вторую строчку рейтинга WTA. В данный момент вторым номером мирового рейтинга является японка Наоми Осака.
Новость по темеАрина Соболенко впервые вышла в полуфинал Уимблдона
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