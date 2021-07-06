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Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Уимблдона
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая 1-ю строчку в рейтинге WTA, в четвертьфинале Уимблдона обыграла свою соотечественницу Айлу Томлянович со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. За всю игру Барти исполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница за всё противостояние дважды подала навылет, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Уимблдона Барти встретится с немкой Анжеликой Кербер. Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.

Эшли Барти — первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница одного турнира «Большого шлема» в парном разряде.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2021, вторник. 18:35 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Айла Томлянович
75
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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