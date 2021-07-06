Даниил Медведев — о планах после Уимблдона: пляж, коктейль и забыть о теннисе

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах после вылета с Уимблдона. Россиянин покинул турнир на стадии 1/8 финала, проиграв представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.

«Уимблдон, как мне кажется, всегда был таким переходным турниром. Это настоящая середина сезона. После него, обычно, есть несколько недель, сейчас до Олимпиады есть какое-то время. Поэтому, скорее всего, дальше – пляж, коктейль и забыть о теннисе на какое-то время, чтобы вернуться с полными силами и быть лучше», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.

Медведев выступит в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.