Даниил Медведев — о планах после Уимблдона: пляж, коктейль и забыть о теннисе
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах после вылета с Уимблдона. Россиянин покинул турнир на стадии 1/8 финала, проиграв представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.
«Уимблдон, как мне кажется, всегда был таким переходным турниром. Это настоящая середина сезона. После него, обычно, есть несколько недель, сейчас до Олимпиады есть какое-то время. Поэтому, скорее всего, дальше – пляж, коктейль и забыть о теннисе на какое-то время, чтобы вернуться с полными силами и быть лучше», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.
Медведев выступит в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
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