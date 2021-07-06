Соболенко: я наслаждаюсь каждой секундой на корте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале она обыграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.
«Я очень рада, что оказалась в полуфинале. Матчи с Онс всегда сложные – она крутая теннисистка, восхитительный человек. Я очень рада, что смогла победить. Атмосфера была невероятной, эмоции зашкаливали. Здорово, если со стороны кажется, что у меня всё очень легко получается. Иногда на траве бывает очень сложно что-то сделать с мячом. И я рада, что продолжаю выступать на турнире. Покрытие отлично подходит для моей игры, и я наслаждаюсь каждой секундой на корте», — приводит слова Соболенко Eurosport Player.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.
- 6 июля 2021
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