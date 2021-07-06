Даниил Медведев: если говорить по фактам, то выигрывать надо было вчера, ещё до дождя

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру во второй части матча 1/8 финала Уимблдона с поляком Хубертом Хуркачом. Напомним, вчера, 5 июля, из-за дождя при счёте 2:1 по партиям в пользу Медведева игру перенесли на следующий день. В итоге сегодня россиянин уступил со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.
«Совершенно другие условия, отличные от тех, в которых мы играли вчера. Совершенно не чувствовал себя на корте: мяч не летел, удары не шли, куда я задумывал, по-моему, я ни разу не обвёл соперника. По факту для Хуркача в таком состоянии не составило труда меня обыграть. Почему так получилось? На этот вопрос у меня пока нет ответа. И, если честно, вряд ли будет.
Если говорить по фактам, то, конечно, выигрывать надо было вчера, ещё до дождя. У меня были возможности. У него не было ни одного брейк-пойнта до последнего гейма перед дождём. Он не удивил в плане тактики, но, естественно, он – хороший игрок, не просто так выиграл «Мастерс», он заслуженно победил», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.
- 6 июля 2021
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