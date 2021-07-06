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Веснина и Кудерметова пробились в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Веснина и Кудерметова пробились в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в четвертьфинальную стадию Уимблдонского турнира в парном разряде.

В матче 1/8 финала российский тандем обыграл американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 7:6 (7:0), 4:6, [6:3]. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Веснина и Кудерметова 4 раза подали навылет, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету американского дуэта — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За право выйти в полуфинал Уимблдона Веснина и Кудерметова сразятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой из Чехии. Отметим, что чешки уже брали титул на Уимблдоне, это произошло в 2018 году.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2021, вторник. 20:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 0 		6 3
7 7 		4 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
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