Веснина и Кудерметова пробились в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в четвертьфинальную стадию Уимблдонского турнира в парном разряде.

В матче 1/8 финала российский тандем обыграл американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 7:6 (7:0), 4:6, [6:3]. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Веснина и Кудерметова 4 раза подали навылет, совершили 8 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету американского дуэта — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За право выйти в полуфинал Уимблдона Веснина и Кудерметова сразятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой из Чехии. Отметим, что чешки уже брали титул на Уимблдоне, это произошло в 2018 году.