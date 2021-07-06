Плишкова – о давлении со стороны СМИ: мой вылет из топ-10 сделали большой драмой
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Экс первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась о негативном влиянии давления СМИ на спортсменов. Ранее чешка впервые вышла в полуфинал Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 6:2, 6:2.
«Я думаю, что иногда они могут быть очень жестокими. Я пять лет подряд была в топ-10. Неделю назад оттуда вылетела, и из этого сделали большую драму, особенно на моей родине. Думаю, такие вещи не помогают. Но это то, что придётся принять и просто научиться жить с этим. Мы мало что можем с этим сделать», — приводит слова Плишковой Tennis Majors в «твиттере».
За право выйти в финал Уимблдона Плишкова (8) сразится с четвёртой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2).
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