Наоми Осака: теннис — это то, чего я стесняюсь меньше всего

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась мыслями о том, чем для неё является теннис.

«Теннис – это то, чего я стесняюсь меньше всего. В конце концов даже если я не выигрываю матч, я буду знать, что играю лучше, чем 99% населения мира, так что стесняться нечего», — приводит слова Осаки New York Times.

Ранее Осака снялась с «Ролан Гаррос». До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о своём снятии с турнира. Также Осака приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием «провести время с друзьями и семьёй».