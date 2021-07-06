Рафаэль Надаль показал, как болеет за сборную Испании на Евро-2020

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал в «Инстаграме» снимок, на котором запечатлено, как он болеет за национальную команду по футболу на текущем чемпионате Европы-2020.

Публикация доступна в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

«Болеем за Испанию», — прокомментировал момент Надаль.

В данный момент испанцы борются за выход в финал турнира со сборной Италии. Текущий счёт матча – 1:0 в пользу итальянцев.

Ранее Надаль снялся с Уимблдона и отказался от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. На прошедшем Открытом чемпионате Франции 13-кратный чемпион турнира Надаль в полуфинале уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.