Рафаэль Надаль показал, как болеет за сборную Испании на Евро-2020
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал в «Инстаграме» снимок, на котором запечатлено, как он болеет за национальную команду по футболу на текущем чемпионате Европы-2020.
Публикация доступна в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
«Болеем за Испанию», — прокомментировал момент Надаль.
В данный момент испанцы борются за выход в финал турнира со сборной Италии. Текущий счёт матча – 1:0 в пользу итальянцев.
Ранее Надаль снялся с Уимблдона и отказался от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. На прошедшем Открытом чемпионате Франции 13-кратный чемпион турнира Надаль в полуфинале уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.
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