Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

17-летняя Кори Гауфф исполнила самую мощную подачу на Уимблдоне

17-летняя Кори Гауфф исполнила самую мощную подачу на Уимблдоне
Комментарии

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф продемонстрировала сильнейшую подачу на Уимблдоне. Её скорость превысила 200 км/ч.

Это произошло в четвертьфинальном матче текущего Уимблдона, где Гауфф в двух сетах уступила представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:4, 6:4. В один из моментов игры скорость мяча на подаче Гауфф составила 201,1 км/ч.

Гауфф стала единственной теннисисткой на Уимблдоне, кому удалось преодолеть рубеж в 200 км/ч.

По ходу турнира 20-я сеяная американка обыграла британку Франческу Джонс, россиянку Елену Веснину и словенку Каю Юван.

Гауфф – 23-я ракетка мира, победительница двух турниров на уровне WTA – в Линце (Австрия) и Парме (Италия).

Новость по теме
Кори Гауфф: сейчас у меня хорошая подача — лучше я никогда не подавала
Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021