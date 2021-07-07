17-летняя Кори Гауфф исполнила самую мощную подачу на Уимблдоне
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17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф продемонстрировала сильнейшую подачу на Уимблдоне. Её скорость превысила 200 км/ч.
Это произошло в четвертьфинальном матче текущего Уимблдона, где Гауфф в двух сетах уступила представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:4, 6:4. В один из моментов игры скорость мяча на подаче Гауфф составила 201,1 км/ч.
Гауфф стала единственной теннисисткой на Уимблдоне, кому удалось преодолеть рубеж в 200 км/ч.
По ходу турнира 20-я сеяная американка обыграла британку Франческу Джонс, россиянку Елену Веснину и словенку Каю Юван.
Гауфф – 23-я ракетка мира, победительница двух турниров на уровне WTA – в Линце (Австрия) и Парме (Италия).
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