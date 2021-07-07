Арина Соболенко – первая за 10 лет белоруска, пробившаяся в полуфинал Уимблдона

Четвёртая ракетка мира Арина Соболенко стала первой за десять лет представительницей Беларуси, которой удалось пробиться в полуфинал Уимблдона. Ранее в четвертьфинальном матче вторая сеяная Соболенко в двух сетах обыграла Онс Жабер (21) из Туниса со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, что ранее в истории Беларуси в полуфинал Уимблдона выходили лишь две теннисистки – Наталья Зверева в 1998 году и Виктория Азаренко в 2011 и 2012 годах. Таким образом, Соболенко – третья белоруска, которой удалось выйти в полуфинальную стадию Уимблдонского турнира.

За право выйти в финал Уимблдона 23-летняя Соболенко поборется с чешкой Каролиной Плишковой (8), в случае победы Арина поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.