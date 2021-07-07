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Наоми Осака стала главной героиней документального сериала

Наоми Осака стала главной героиней документального сериала
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Японская теннисистка вторая ракетка мира Наоми Осака станет главной героиней биографического документального сериала, сообщает компания Netflix.

«Наоми Осака: играя по собственным правилам» выйдет 16 июля. Сериал будет состоять из трёх частей и расскажет о тяжёлых решениях и триумфах, которые сформировали спортсменку как глобальную суперзвезду. Продюсерами сериала являются баскетболист Леброн Джеймс и его давний деловой партнёр Маверик Картер.

В свои 23 года Наоми Осака является победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшей первой ракеткой мира в женском одиночном разряде. Она также стала первой женщиной, выигравшей подряд титулы «Большого шлема» в одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.

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