Екатерина Бычкова: в первой половине сезона игра Карена Хачанова совсем не впечатляла
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре Карена Хачанова, единственного россиянина оставшегося в сетке Уимблдона.
«В первой половине сезона игра Карена совсем не впечатляла: он выглядел медленным и тяжёлым, он был дёрганый, весь в суете, от него исходила неуверенность. А тут он хорошо подаёт и неплохо передвигается, выглядит достаточно ровным и спокойным. Я не уверена в целом про траву, но конкретно здесь покрытие ему подходит. По языку тела можно сказать, что Карен уверен в себе. Да, у него нет каких-то особо впечатляющих ударов, которые поражают воображение зрителей, но при этом он играет надёжно, стабильно, берёт свою подачу. Карен выглядит представительно», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».
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