Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Бычкова: в первой половине сезона игра Карена Хачанова совсем не впечатляла

Екатерина Бычкова: в первой половине сезона игра Карена Хачанова совсем не впечатляла
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре Карена Хачанова, единственного россиянина оставшегося в сетке Уимблдона.

«В первой половине сезона игра Карена совсем не впечатляла: он выглядел медленным и тяжёлым, он был дёрганый, весь в суете, от него исходила неуверенность. А тут он хорошо подаёт и неплохо передвигается, выглядит достаточно ровным и спокойным. Я не уверена в целом про траву, но конкретно здесь покрытие ему подходит. По языку тела можно сказать, что Карен уверен в себе. Да, у него нет каких-то особо впечатляющих ударов, которые поражают воображение зрителей, но при этом он играет надёжно, стабильно, берёт свою подачу. Карен выглядит представительно», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».

Новость по теме
Текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Денис Шаповалов в 1/4 финала Уимблдона
Новость по теме
Карен Хачанов обратился к Себастьяну Корде после победы над ним в 1/8 финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021