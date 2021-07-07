Джон Макинрой: Джокович проиграет на Олимпиаде

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о шансах серба Новака Джоковича на Олимпиаде, а также перспективе собрать календарный «Большой шлем».
«Моё личное мнение — Новак Джокович проиграет на Олимпийских играх. Там будет трёхсетовый формат, где всё развивается очень стремительно и трудно быстро возвращаться в игру после ошибок. Возможно, кто-то сможет удивить его в Токио, и поражение там взбодрит его перед US Open, где он может победить и добиться исторического достижения. Федерер или Надаль не смогли этого достичь. Прошло более 50 лет с тех пор, как Род Лэйвер сделал это в 1969 году. Новак брал четыре «Шлема» подряд в 2015-2016 годах, но он ещё не собирал календарный «Большой шлем». Сейчас я в него верю», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
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