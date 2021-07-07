«Страна гордится тобой». Футболист Маркус Рашфорд поддержал теннисистку Эмму Радукану

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд поддержал соотечественницу, 18-летнюю теннисистку Эмму Радукану.

Девушка снялась с матча 1/8 финала Уимблдона с австралийкой Айлой Томлянович при счёте 4:6, 0:3. После чего некоторые эксперты раскритиковали Радукану за отсутствие силы воли, в частности, Джон Макинрой сравнил этот эпизод с ситуацией с японкой Наоми Осакой, снявшейся с «Ролан Гаррос» по причинам психологического характера. Джон также отметил, что Радукану стоит извлечь урок из случившегося. Позднее представители турнира подтвердили, что Радукану была вынуждена сняться из-за трудностей с дыханием.

«Подобное случалось и со мной, когда я играл за сборную в U16 против Уэльса. Я помню это по сей день. Этому нет объяснения, и это больше никогда не повторялось. Ты должна гордиться собой. Страна гордится тобой. Рад читать, что ты чувствуешь себя лучше. Только вперёд», — написал Рашфорд в своём «твиттере», сделав репост поста-благодарности Радукану.

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