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«В 50 лет мечты сбываются». Леонид Слуцкий посетил матч Карена Хачанова на Уимблдоне

«В 50 лет мечты сбываются». Леонид Слуцкий посетил матч Карена Хачанова на Уимблдоне
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетил четвертьфинальный матч российского теннисиста Карена Хачанова на Уимблдоне. В данный момент Хачанов борется за выход в дебютный полуфинал турнира «Большого шлема» с канадцем Денисом Шаповаловым. Текущий счёт встречи — 2:2 по партиям.

«В 50 лет мечты сбываются на Уимблдоне. Спасибо за приглашение — и удачи, Карен», — прокомментировал происходящее Слуцкий в «сториз» своего «инстаграма».

Отметим, что победитель матча Хачанов — Шаповалов за выход в финал Уимблдона сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее в трёх сетах одолел венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Серб является пятикратным и действующим победителем турнира.

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