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Джокович одержал 100-ю победу на траве. Больше только у Федерера и Маррея

Джокович одержал 100-ю победу на траве. Больше только у Федерера и Маррея
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал 100-ю победу в карьере на травяном покрытии. В четвертьфинале Уимблдона Джокович в трёх сетах обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Отметим, что среди действующих игроков тура больше матчей на траве выиграли лишь двое — швейцарец Роджер Федерер (192) и британец Энди Маррей (110).

В десятом для себя полуфинале Уимблдонского турнира первый сеяный Джокович сыграет с 22-летним канадцем Денисом Шаповаловым (10), который ранее в упорной борьбе обыграл российского теннисиста Карена Хачанова (25). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу Шаповалова. Джокович выиграл все прошлые очные противостояния (6) с Шаповаловым.

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