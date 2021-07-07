Джокович одержал 100-ю победу на траве. Больше только у Федерера и Маррея
Поделиться
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал 100-ю победу в карьере на травяном покрытии. В четвертьфинале Уимблдона Джокович в трёх сетах обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
Отметим, что среди действующих игроков тура больше матчей на траве выиграли лишь двое — швейцарец Роджер Федерер (192) и британец Энди Маррей (110).
В десятом для себя полуфинале Уимблдонского турнира первый сеяный Джокович сыграет с 22-летним канадцем Денисом Шаповаловым (10), который ранее в упорной борьбе обыграл российского теннисиста Карена Хачанова (25). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу Шаповалова. Джокович выиграл все прошлые очные противостояния (6) с Шаповаловым.
Новость по темеБорис Беккер рассказал, что может помешать Новаку Джоковичу взять титул на Уимблдоне
Комментарии
- 7 июля 2021
-
19:18
-
18:55
-
18:36
-
18:30
-
18:02
-
18:01
-
17:47
-
17:28
-
15:36
-
14:48
-
12:59
-
12:34
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
10:05
-
09:49
-
00:26
-
00:05
- 6 июля 2021
-
23:27
-
23:16
-
22:35
-
22:20
-
20:57
-
20:22
-
20:19
-
20:07
-
19:55
-
19:32
-
19:23
-
19:08
-
18:31
-
18:20
-
18:18
-
18:06
Партнерский контент