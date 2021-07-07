Федерер проиграл два стартовых сета в четвертьфинале с Хуркачем на Уимблдоне
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер неудачно начал четвертьфинальный поединок в текущем розыгрыше Уимблдона. Федерер встречается с представителем Польши Хубертом Хуркачем. На данный момент счёт по партиям — 2:0 (6:3, 7:6 (7:4)) в пользу поляка.
Победитель матча Федерер — Хуркач за право выйти в финал Уимблдона сразится либо с Маттео Берреттини (Италия), либо с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
Для восьмикратного чемпиона Уимблдона Федерера это уже 18-й четвертьфинал на турнире. Всего же на его счету 58 четвертьфиналов турниров «Большого шлема»: 15 на Открытом чемпионате Австралии, 12 на «Ролан Гаррос», 18 на Уимблдоне и 13 на US Open. Хуркач же впервые играет в четвертьфинальной стадии на ТБШ.
Комментарии
- 7 июля 2021
-
20:15
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:55
-
18:36
-
18:30
-
18:02
-
18:01
-
17:47
-
17:28
-
15:36
-
14:48
-
12:59
-
12:34
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
10:05
-
09:49
-
00:26
-
00:05
- 6 июля 2021
-
23:27
-
23:16
-
22:35
-
22:20
-
20:57
-
20:22
-
20:19
-
20:07
-
19:55
-
19:32
-
19:23
-
19:08
-
18:31
Партнерский контент