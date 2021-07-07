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Федерер проиграл два стартовых сета в четвертьфинале с Хуркачем на Уимблдоне

Федерер проиграл два стартовых сета в четвертьфинале с Хуркачем на Уимблдоне
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер неудачно начал четвертьфинальный поединок в текущем розыгрыше Уимблдона. Федерер встречается с представителем Польши Хубертом Хуркачем. На данный момент счёт по партиям — 2:0 (6:3, 7:6 (7:4)) в пользу поляка.

Победитель матча Федерер — Хуркач за право выйти в финал Уимблдона сразится либо с Маттео Берреттини (Италия), либо с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).

Для восьмикратного чемпиона Уимблдона Федерера это уже 18-й четвертьфинал на турнире. Всего же на его счету 58 четвертьфиналов турниров «Большого шлема»: 15 на Открытом чемпионате Австралии, 12 на «Ролан Гаррос», 18 на Уимблдоне и 13 на US Open. Хуркач же впервые играет в четвертьфинальной стадии на ТБШ.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 18:25 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 0    
6 		7 7 6    
             
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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