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Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона

Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сенсационно не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном матче Федерер (6) в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (14) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Хуркача — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За право выйти в финал Уимблдона Хуркач поборется с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который ранее успешно преодолел четвертьфинальную стадию текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 18:25 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 0    
6 		7 7 6    
             
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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