Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сенсационно не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинальном матче Федерер (6) в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (14) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Хуркача — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
За право выйти в финал Уимблдона Хуркач поборется с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который ранее успешно преодолел четвертьфинальную стадию текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
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