Роджер Федерер во второй раз в XXI веке проиграл матч с «баранкой»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в седьмой раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6. Это случилось в четвертьфинальном матче Уимблдона, где 39-летний Федерер в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Ранее Федерер проиграл матч с «баранкой» в финале «Ролан Гаррос» в 2008 году. Тогда швейцарец уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 1:6, 3:6, 0:6. Остальные шесть случаев приходятся на XX век.

Отметим, что Федерер уступил в трёх сетах на Уимблдоне в третий раз в профессиональной карьере. При этом все два поражения произошли в 2000 и 2001 годах, в первых раундах турнира.

Отметим, что в текущем розыгрыше Уимблдона после поражения Федерера в мужской одиночной сетке остался только один чемпион турниров «Большого шлема» — серб Новак Джокович.