На Уимблдоне не осталось ни одного представителя России в одиночном разряде

Российские теннисисты в полном составе покинули текущий розыгрыш Уимблдона. Последним участником турнира оставался Карен Хачанов, который в борьбе за выход в полуфинал уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Во вторую неделю Уимблдона удалось пробиться сразу четырём российским теннисистам — Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Карену Хачанову и Людмиле Самсоновой. Причём мужчины установили рекорд по представительству в одиночной сетке Уимблдона в 1/8 финала. Но в четвертьфинал сумел шагнуть только Хачанов.

Обладательница уайлд-кард Самсонова сенсационно вышла в 1/8 финала, где проиграла восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 2:6, 3:6. Рублёв (5) также в четвёртом круге неожиданно уступил венгерскому теннисисту Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6. Вторая ракетка мира Медведев пустил в 1/4 будущего полуфиналиста поляка Хуберта Хуркача. Их матч завершился со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Хуркача.