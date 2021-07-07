Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в четвертьфинале Уимблдона от канадца Дениса Шаповалова. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу Шаповалова.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Побеждая или проигрывая, я всегда сражаюсь на максимум своих возможностей. Спасибо Уимблдону за атмосферу и воспоминания в этом году. Мне действительно понравилось играть на глазах у такой потрясающей публики. Спасибо всем за поддержку», — написал Хачанов в своём «инстаграме».
Отметим, что Хачанов стал единственным российским теннисистом, сумевшим выйти в четвертьфинал текущего Уимблдона. Шаповалов же за выход в финал турнира сразится с его действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем.
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