Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в четвертьфинале Уимблдона от канадца Дениса Шаповалова. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу Шаповалова.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Побеждая или проигрывая, я всегда сражаюсь на максимум своих возможностей. Спасибо Уимблдону за атмосферу и воспоминания в этом году. Мне действительно понравилось играть на глазах у такой потрясающей публики. Спасибо всем за поддержку», — написал Хачанов в своём «инстаграме».

Отметим, что Хачанов стал единственным российским теннисистом, сумевшим выйти в четвертьфинал текущего Уимблдона. Шаповалов же за выход в финал турнира сразится с его действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем.