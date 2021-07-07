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Организаторы Уимблдона ответили на критику по поводу расписания

Организаторы Уимблдона ответили на критику по поводу расписания
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Организаторы Уимблдона ответили на волну критики по поводу решения о расписании, которое дало австралийке Эшли Барти значительное преимущество в четвертьфинальном матче с её соотечественницей Айлой Томлянович.

Барти столкнулась с Барборой Крейчиковой в 1/8 финала. Она начала в 13:00 5 июля и закончила в 14:42.

Первая ракетка мира Барти вышла в свой первый полуфинал Уимблдона, победив 6:1, 6:3 6 июля Айлу Томлянович.

А Айла Томлянович и её соперница — британка Эмма Радукану — начали своё столкновение только в 19:59, через 7 часов после начала матча Барти.

Это означает, что у Барти было значительно больше времени, чем у её визави Томлянович, для подготовки к финалу.

«Все решения принимаются справедливо и учитывают интересы игроков, зрителей, но непредсказуемый характер продолжительности матчей и британская погода могут привести к нарушению любого расписания», — цитирует организаторов турнира Fox Sports.

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