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Веснина и Кудерметова обыграли первых сеяных и вышли в 1/2 Уимблдона в парном разряде

Веснина и Кудерметова обыграли первых сеяных и вышли в 1/2 Уимблдона в парном разряде
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.

В четвертьфинальном матче российский дуэт в упорной битве обыграл первых сеяных Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7. Отметим, что по ходу поединка россиянки отыграли 4 матч-пойнта. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Веснина и Кудерметова 5 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Крейчиковой/Синяковой — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В полуфинале Уимблдона Весниной и Кудерметовой предстоит сразиться с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сэндерс (Австралия).

Отметим, что Крейчикова/Синякова являются чемпионками Уимблдона-2018, также они взяли титул на прошедшем Открытом чемпионате Франции.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 20:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 7
6 6 		6 9
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
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