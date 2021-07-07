Веснина и Кудерметова обыграли первых сеяных и вышли в 1/2 Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.
В четвертьфинальном матче российский дуэт в упорной битве обыграл первых сеяных Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7. Отметим, что по ходу поединка россиянки отыграли 4 матч-пойнта. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Веснина и Кудерметова 5 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Крейчиковой/Синяковой — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В полуфинале Уимблдона Весниной и Кудерметовой предстоит сразиться с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сэндерс (Австралия).
Отметим, что Крейчикова/Синякова являются чемпионками Уимблдона-2018, также они взяли титул на прошедшем Открытом чемпионате Франции.
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