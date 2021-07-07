Тайли: Игроки не сядут на жёсткий карантин на Открытом чемпионате Австралии

Директор турнира Australian Open Крейг Тайли заявил, что игроки не захотят садиться на двухнедельный карантин в отелях перед турниром «Большого шлема» в следующем году, но он уверен, что турнир пройдёт в соответствии с графиком.
«На данный момент, в наших первоначальных беседах со спортсменами, я понимаю, что ограничения — это не то, к чему они готовы отнестись с пониманием, просто потому, что строгих ограничений сейчас нет нигде в мире. Если условия и требования будут такими, как сегодня, мы, возможно, не сможем заставить игроков соблюдать их. Игроки не сядут на жёсткий карантин на Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова директора турнира Reuters.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии проходил с 8 по 21 февраля. Победителем турнира стал серб Новак Джокович, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.
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