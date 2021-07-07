Андрей Рублёв: спасибо Уимблдону за взлёты и падения

Российский теннисист Андрей Рублёв в своём «инстаграме» поделился впечатлениями от выступления на Уимблдоне в этом году.
Запись взята из «инстаграма» Андрея Рублёва.
«Спасибо Уимблдону за взлёты и падения. Восхитительный опыт для совершенствования любого игрока. Буду продолжать совершенствоваться», — написал Рублёв в своём «инстаграме».
В этом году Рублёв прекратил своё выступление на Уимблдоне в 4-м круге. Он проиграл венгру Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.
Андрей Рублёв — победитель десяти турниров ATP, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года, обладатель Кубка ATP в составе сборной России, седьмая ракетка мира в одиночном разряде.
Мартон Фучович — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.
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