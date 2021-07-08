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Федерер — о разгромном поражении от Хуркача: умею спокойно переживать такие ситуации

Федерер — о разгромном поражении от Хуркача: умею спокойно переживать такие ситуации
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился эмоциями после поражения в четвертьфинале Уимблдона от представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

«Конечно, в момент поражения я был невероятно расстроен и разочарован. Да и сейчас тоже. С другой стороны, когда турнир для тебя заканчивается, с плеч падает огромный груз. Достигли вы цели или нет — уже не так важно. Сейчас я очень вымотан, мог бы вздремнуть прямо здесь (на пресс-конференции. — Прим. «Чемпионата»). Последние полтора года были тяжёлыми и тянулись невероятно долго. В то же время я не могу не замечать тот прогресс, который произошёл со мной за последние несколько месяцев.

Знаю, что скоро снова буду в приподнятом настроении. Я умею спокойно переживать такие ситуации. Сейчас буду немного корить себя, грустить, но через пару часов или дней я буду в полном порядке», — приводит слова Федерера Metro.

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