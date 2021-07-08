Хуберт Хуркач: что-то за гранью, я победил особенного теннисиста на особенном корте
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18-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поделился эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче турнира Хуберт разгромил его восьмикратного чемпиона швейцарца Роджера Федерера (6) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 0:6.
«Не знаю, что сказать. Это просто невероятно. Я на особенном корте против особенного теннисиста выиграл в трёх сетах. Это мечта, которая сбылась. Сегодня — особенный день для меня. При таком количестве зрителей я переиграл Роджера Федерера в трёх сетах — это что-то за гранью. Я очень горд и рад. Это для меня уникальное событие», — сказал Хуркач в интервью на корте.
За право выйти в финал Уимблдона Хуркач (14) сразится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини (7).
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