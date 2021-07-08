Каролина Возняцки отреагировала на вылет сборной Дании с Евро-2020

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала пост в своём «инстаграме» после вылета футбольной сборной Дании с чемпионата Европы-2020. В полуфинале датчане в дополнительное время проиграли команде Англии со счётом 1:2. Исход матча решил эпизод со спорным пенальти на Рахиме Стерлинге. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.

«Вся команда — молодцы! Что это было за путешествие! Вы заставили всю страну гордиться! С нетерпением буду ждать следующих матчей. Вперёд, Дания!» — написала Возняцки.

В финале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Игра состоится в Лондоне 11 июля.