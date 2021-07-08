Карен Хачанов — о проигрыше в 1/4 финала Уимблдона: мне не хватило хорошей подачи

Российский теннисист Карен Хачанов (25) прокомментировал поражение от представителя Канады Дениса Шаповалова (10) в четвертьфинале Уимблдона. Карен уступил со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.



«В четвёртом сете я должен был немного прибавить в обороне. Я давал Денису возможность идти в атаку, он сделал брейк, динамика матча изменилась. Он прибавил, снова завёлся. Развернул ситуацию. Он начал больше атаковать, первым добавлял агрессии. Подавал гораздо лучше меня. Думаю, сегодня мне как раз не хватило хорошей подачи», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP Tour.

За право выйти в финал Уимблдона Шаповалов сразится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем (1). Отметим, что Джокович выиграл все очные противостояния (6) с Шаповаловым.

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