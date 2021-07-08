В 1/4 финала Уимблдона Хачанова попросили сменить кепку, потому что внутри она была чёрная

Во время четвертьфинального матча Уимблдона с представителем Канады Денисом Шаповаловым судья попросил российского теннисиста Карена Хачанова сменить кепку, потому что внутри она слишком чёрная.

Это случилось в конце первого сета. Нижняя сторона козырька кепки Карена Хачанова действительно была чёрной. Вопиющее нарушение дресс-кода заметили не сразу, так как теннисист носит этот головной убор задом наперёд. После замечания Карен сменил кепку на полностью белую, и матч продолжился.

«Внутри кепки было немного чёрного цвета. Я не знаю, действительно ли вы можете увидеть внутреннюю часть. Но правила есть правила», — приводит слова Хачанова об инциденте Daily Mail.

Карен уступил Шаповалову со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.