В 1/4 финала Уимблдона Хачанова попросили сменить кепку, потому что внутри она была чёрная
Поделиться
Во время четвертьфинального матча Уимблдона с представителем Канады Денисом Шаповаловым судья попросил российского теннисиста Карена Хачанова сменить кепку, потому что внутри она слишком чёрная.
Это случилось в конце первого сета. Нижняя сторона козырька кепки Карена Хачанова действительно была чёрной. Вопиющее нарушение дресс-кода заметили не сразу, так как теннисист носит этот головной убор задом наперёд. После замечания Карен сменил кепку на полностью белую, и матч продолжился.
«Внутри кепки было немного чёрного цвета. Я не знаю, действительно ли вы можете увидеть внутреннюю часть. Но правила есть правила», — приводит слова Хачанова об инциденте Daily Mail.
Карен уступил Шаповалову со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.
Комментарии
- 8 июля 2021
-
12:47
-
12:22
-
11:59
-
11:19
-
11:00
-
10:41
-
10:37
-
08:18
-
00:53
-
00:39
-
00:17
- 7 июля 2021
-
23:43
-
23:39
-
23:21
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:26
-
22:10
-
22:03
-
21:41
-
21:05
-
20:45
-
20:15
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:55
-
18:36
-
18:30
-
18:02
-
18:01
-
17:47
-
17:28
-
15:36
Партнерский контент