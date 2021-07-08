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Берреттини — о выходе в полуфинал Уимблдона: начав турнир, я знал, что смогу это сделать

Берреттини — о выходе в полуфинал Уимблдона: начав турнир, я знал, что смогу это сделать
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

«Я очень рад своей победе. Я счастлив, что впервые вышел в полуфинал здесь, на Уимблдоне, за то, что провёл действительно тяжёлый матч, потому что я чувствовал себя не очень хорошо, особенно после первого сета. Начав этот турнир, я знал, что смогу это сделать. И я знаю, что он ещё не закончен. Этот раз отличается от US Open-2019. Перед этим турниром я чувствовал, что сейчас лучше играю. У меня больше опыта, больше матчей за плечами. Все мои достижения – это здорово, но нельзя сказать, что я этого не ожидал», — приводит слова Берреттини официальный сайт Уимблдона.

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