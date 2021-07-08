Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бал чемпионов Уимблдона отменён из-за ковида

Бал чемпионов Уимблдона отменён из-за ковида
Комментарии

Организаторы отменили бал чемпионов Уимблдона, и победители, скорее всего, вернутся в отель и будут собирать чемоданы. Решение вызвано ограничениями из-за коронавируса, сообщает Evening Standard.

Такие теннисисты, как Энди Маррей, Серена Уильямс и Роджер Федерер, были завсегдатаями бала, который обычно проходил в Гилдхолле — бывшей резиденции лорд-мэра столицы Англии.

Чемпионы турнира «Большого шлема» этого года в мужском и женском одиночном разряде смогут принять участие в фотосессии на следующий день после финала, но не обязаны это делать. Один из членов Всеанглийского клуба заявил, что было бы “совершенно понятно”, если бы спортсмены захотели “собраться и уехать как можно скорее” после двух недель в пузыре Уимблдона.

Роджер Федерер получил обидную «баранку» и не добрался до полуфинала Уимблдона Роджер Федерер получил обидную «баранку» и не добрался до полуфинала Уимблдона
Бал чемпионов Уимблдона. Как выглядели Граф, Агасси, Шарапова, Федерер в момент триумфа Бал чемпионов Уимблдона. Как выглядели Граф, Агасси, Шарапова, Федерер в момент триумфа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021