Бал чемпионов Уимблдона отменён из-за ковида
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Организаторы отменили бал чемпионов Уимблдона, и победители, скорее всего, вернутся в отель и будут собирать чемоданы. Решение вызвано ограничениями из-за коронавируса, сообщает Evening Standard.
Такие теннисисты, как Энди Маррей, Серена Уильямс и Роджер Федерер, были завсегдатаями бала, который обычно проходил в Гилдхолле — бывшей резиденции лорд-мэра столицы Англии.
Чемпионы турнира «Большого шлема» этого года в мужском и женском одиночном разряде смогут принять участие в фотосессии на следующий день после финала, но не обязаны это делать. Один из членов Всеанглийского клуба заявил, что было бы “совершенно понятно”, если бы спортсмены захотели “собраться и уехать как можно скорее” после двух недель в пузыре Уимблдона.
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