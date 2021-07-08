Стало известно, когда Рафаэль Надаль вернётся в тур после пропуска Уимблдона и ОИ

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль выступит на хардовом турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) со 2 по 8 августа, через день после окончания теннисных соревнований на Олимпиаде в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба турнира, действующим победителем которого является австралиец Ник Кирьос. Отметим, что Надаль ещё ни разу не играл в Вашингтоне.
Публикация доступна в «твиттере» Citi Open.
Ранее Надаль снялся с Уимблдона и отказался от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония), сославшись на необходимость длительного восстановления после грунтового сезона. На прошедшем Открытом чемпионате Франции 13-кратный чемпион турнира Надаль в полуфинале уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.
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