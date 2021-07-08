Наоми Осака поблагодарила Джоковича, Мишель Обаму, Меган Маркл и других за поддержку

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака написала эссе для издания Time, в котором в очередной раз высказалась о том, что публичный человек имеет право на трудности в жизни. Также Осака выразила благодарность тем, кто поддержал её решение не общаться со СМИ на «Ролан Гаррос» — 2021.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Этих людей слишком много, чтобы перечислить имя каждого, но я хочу начать со своей семьи и друзей, которые потрясающе себя проявили в эти тяжёлые моменты. Нет ничего важнее их.

Также я благодарю тех известных людей, которые поддерживали, поощряли меня и сказали столько добрых слов в мою сторону. Это Мишель Обама, Майкл Фелпс, Стефен Карри, Новак Джокович, Меган Маркл и многие другие. Кроме того, я бесконечно благодарна всем своим спонсорам. На самом деле я не удивлена, что спонсоры адекватно отнеслись к моему решению, ведь я целенаправленно выбирала для сотрудничества тех, кто является либеральными, чуткими и прогрессивными», — написала Осака в эссе.