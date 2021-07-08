Пеннетта и Фоньини ждут третьего ребёнка. Их уже поздравили Сафина, Мугуруса и жена Мораты

Флавия Пеннетта, бывшая итальянская теннисистка и супруга 31-й ракетки мира Фабио Фоньини, сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Ранее в семье спортсменов появились сын Федерико и дочь Фара.
Публикация доступна в «инстаграме» Флавии Пеннетты.
«Говорят, что три — идеальное число. Может быть, это правда, потому что тремя словами я могу описать то, что чувствую прямо сейчас. Я тебя люблю! Мы так счастливы и не можем дождаться встречи с тобой, малышка», — написала Пеннетта в своём «инстаграме».
В комментариях к посту пару поздравили Динара Сафина, Сара Эррани, Алиса Кампелло (супруга форварда «Ювентуса» Альваро Мораты), Гарбинье Мугуруса, Кристина Младенович, Слоан Стивенс и другие.
Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.
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