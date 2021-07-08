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Матс Виландер: на фоне Хуркача Федерер выглядел обычным теннисистом

Матс Виландер: на фоне Хуркача Федерер выглядел обычным теннисистом
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о разгромном поражении Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона. 39-летний швейцарец со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6 проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.

«Вчера Хуркач был даже слишком хорош. А Федерер явно находится не в лучшей форме на данный момент. На фоне Хуркача Роджер выглядел обычным теннисистом, поляк действительно очень хорош. Когда вам не хватает практики на корте, появляется неуверенность в себе. Когда ваш форхенд не работает, нелегко быть лучшим в других компонентах игры.

Фактор страха перед Федерером начинает исчезать, как это происходит со всеми. Но ещё раз отмечу, что здесь заслуга Хуркача — он провёл солидный матч и заслужил победу, очень хорошо справился с нервами», — приводит слова Виландера Metro.

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