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Плишкова рассказала, за счёт чего обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона

Плишкова рассказала, за счёт чего обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона
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Экс первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона. В полуфинальном матче Плишкова в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Отметим, что чешка во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», ранее она играла в решающем матче на US Open — 2016, где проиграла немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

«Для меня это просто невероятное достижение. На предыдущих турнирах мне даже во второй круг выйти не удавалось. Первый сет получился тяжёлым. Арина потрясающе играла на подаче. Однако во втором и третьем сетах я продолжала гнуть свою линию. Важнее всего — мыслить позитивно вне зависимости от результатов. Я сохраняла оптимистичный настрой, и это принесло плоды», — сказала Плишкова в интервью на корте.

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