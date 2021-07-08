Наоми Осака: формат пресс-конференций устарел и нуждается в обновлении

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака написала статью для издания Time, в котором в очередной раз высказалась о том, что публичный человек имеет право на трудности в жизни.
«На мой взгляд, формат пресс-конференций устарел и нуждается в обновлении, скажу сразу, что это только моё мнение, а не всех теннисисток тура. Я верю, что мы можем сделать его лучше, интереснее и приятнее для обеих сторон. Нужно исключить из этого процесса формат отношений — субъект и объект, лучше следовать принципу равенства.
Думая об этом, я поняла, что большинство теннисистов со мной не согласятся. Для большинства из них пресс-конференция священна. Одна из их основных проблем заключалась в том, что я могу создать опасный прецедент, но, насколько мне известно, с тех пор как я отказалась общаться с прессой на «Ролан Гаррос», никто в теннисе не пропускал пресс-конференции. Моё намерение состояло не в том, чтобы вызвать бунт, а в том, чтобы критически взглянуть на одно из наших рабочих мест и узнать, можем ли мы добиться большего.
Предлагаю дать теннисистам право на пару «больничных» дней на турнирах, когда они смогут обойти общение с прессой, не раскрывая при этом своих мотивов. Считаю, что это приведёт спорт в гармонию с тем, что сейчас происходит в обществе», — написала Осака в Time.
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