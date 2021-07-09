Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в Олимпийских играх — 2020

26-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, объявил об отказе от участия в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) и рассказал о причинах своего решения.

«Привет, ребята. Я просто хочу сообщить вам, что решил отказаться от участия в Олимпийских играх. Это решение я принял нелегко. Я мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, и я знаю, что никогда больше не получу такой возможности. Но я также знаю себя. Мысль об игре перед пустыми стадионами меня не устраивает. Такого не было никогда.

Я также не хотел бы лишать здорового австралийского спортсмена возможности представлять страну. Я также потрачу всё время на то, чтобы поправить своё здоровье. Удачи всем австралийцам, и скоро увидимся на площадке», — гласит заявление Кирьоса в «Твиттере».

Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.