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Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в Олимпийских играх — 2020

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в Олимпийских играх — 2020
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26-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, объявил об отказе от участия в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) и рассказал о причинах своего решения.

«Привет, ребята. Я просто хочу сообщить вам, что решил отказаться от участия в Олимпийских играх. Это решение я принял нелегко. Я мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, и я знаю, что никогда больше не получу такой возможности. Но я также знаю себя. Мысль об игре перед пустыми стадионами меня не устраивает. Такого не было никогда.

Я также не хотел бы лишать здорового австралийского спортсмена возможности представлять страну. Я также потрачу всё время на то, чтобы поправить своё здоровье. Удачи всем австралийцам, и скоро увидимся на площадке», — гласит заявление Кирьоса в «Твиттере».

Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

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