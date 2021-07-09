Карен Хачанов показал, как проводит время с сыном

Российский теннисист Карен Хачанов после проигрыша в четвертьфинальном матче Уимблдона и прекращения выступления на этом турнире вернулся домой. Оттуда он выложил в своём "инстаграме" фото с сыном, играющим в машинки.



«Дом, милый дом. Для отца время поиграть», — подписал фотографию с ребёнком Карен.

Подписчики отреагировали на фото следующим образом.

«Желаю привезти для ребёнка кубок со следующего турнира! Такие трогательные моменты», «Заслужил отдых. Хороший турнир провёл, Карен», «Поздравляю с великолепным турниром и красивой игрой!», «Так много доброты на фото. Наслаждайтесь отдыхом со своей семьей», «Главный трофей», «Такой светленький», — писали в комментариях поклонники.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Карена Хачанова.