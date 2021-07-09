Арина Соболенко после проигрыша в полуфинале Уимблдона опубликовала обращение к фанатам

Четвёртая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после проигрыша чешке Каролине Плишковой в полуфинале Уимблдона опубликовала в своём "инстаграме" обращение.

«Прежде всего спасибо Уимблдону за 2 невероятные недели. Я запомню это навсегда! Хочу сказать спасибо моей команде! Антон Дубров, Джейсон Стейси, Ирина Конон, мне очень повезло, что вы рядом со мной! Во-вторых, вчера я сделала всё возможное, но этого было недостаточно, и это был мой первый опыт на второй неделе „Больших шлемов“. Особенно в полуфиналах. Так что я приму это как хороший шаг вперёд и хорошую мотивацию продолжать работать и продолжать бороться за свою мечту! И последнее самое важное: я хочу сказать спасибо вам за вашу поддержку, ребята, и за то, что вы верите в меня! Люблю вас», — написала Соболенко.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Арины Соболенко.