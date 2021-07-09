Арина Соболенко после проигрыша в полуфинале Уимблдона опубликовала обращение к фанатам

Четвёртая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после проигрыша чешке Каролине Плишковой в полуфинале Уимблдона опубликовала в своём "инстаграме" обращение.
«Прежде всего спасибо Уимблдону за 2 невероятные недели. Я запомню это навсегда! Хочу сказать спасибо моей команде! Антон Дубров, Джейсон Стейси, Ирина Конон, мне очень повезло, что вы рядом со мной! Во-вторых, вчера я сделала всё возможное, но этого было недостаточно, и это был мой первый опыт на второй неделе „Больших шлемов“. Особенно в полуфиналах. Так что я приму это как хороший шаг вперёд и хорошую мотивацию продолжать работать и продолжать бороться за свою мечту! И последнее самое важное: я хочу сказать спасибо вам за вашу поддержку, ребята, и за то, что вы верите в меня! Люблю вас», — написала Соболенко.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Арины Соболенко.
- 9 июля 2021
-
11:02
-
10:45
-
10:27
-
09:51
-
09:37
-
02:06
-
00:42
- 8 июля 2021
-
23:18
-
22:43
-
21:42
-
20:34
-
19:42
-
19:27
-
18:44
-
17:43
-
17:08
-
14:47
-
14:32
-
13:59
-
13:42
-
12:47
-
12:22
-
11:59
-
11:19
-
11:00
-
10:41
-
10:37
-
08:18
-
00:53
-
00:39
-
00:17
- 7 июля 2021
-
23:43
-
23:39
-
23:21
-
22:54