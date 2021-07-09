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Берреттини — о полуфинале с Хуркачем: победить будет трудно, но я могу это сделать

Берреттини — о полуфинале с Хуркачем: победить будет трудно, но я могу это сделать
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

«По сравнению с 2019 годом, я думаю, что для меня всё изменилось. У него отличный сезон – он обыграл Даниила Медведева и Роджера Федерера. Победить будет трудно, но я могу это сделать», — приводит слова Берреттини Daily Express.

Сегодняшние соперники по полуфиналу впервые встретились в квалификации Открытого чемпионата Австралии в 2018 году, когда итальянец выиграл, но поляк взял реванш на своем пути к титулу на Открытом чемпионате Майами в апреле.

Берреттини проиграл Роджеру Федереру на Уимблдоне в 2019 году и в своём первом крупном полуфинале Рафаэлю Надалю на Открытом чемпионате США позже в том же году. Но на этот раз он находится на кураже — беспроигрышная серия из 10 матчей на траве.

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