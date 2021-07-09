Се Шувэй и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона

Тайваньская теннисистка Се Шувэй и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс в полуфинале парного женского разряда Уимблдона обыграли японок Суко Аояму и Эну Шибахару со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. За всю игру тайвано-бельгийская пара исполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки реализовала 2 брейк-пойнта из 4. За всё противостояние их соперницы 3 раза подали навылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 10.

В финале Шувэй и Мертенс сразятся с победительницами пары Вероника Кудерметова (Россия)/ Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США)/ Сторм Сэндерс (Австралия). Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.