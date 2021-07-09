Се Шувэй и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона
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Тайваньская теннисистка Се Шувэй и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс в полуфинале парного женского разряда Уимблдона обыграли японок Суко Аояму и Эну Шибахару со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. За всю игру тайвано-бельгийская пара исполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки реализовала 2 брейк-пойнта из 4. За всё противостояние их соперницы 3 раза подали навылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 10.
В финале Шувэй и Мертенс сразятся с победительницами пары Вероника Кудерметова (Россия)/ Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США)/ Сторм Сэндерс (Австралия). Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 15:05 МСК
Се Шувэй
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
Суко Аояма
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
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