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Се Шувэй и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона

Се Шувэй и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона
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Тайваньская теннисистка Се Шувэй и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс в полуфинале парного женского разряда Уимблдона обыграли японок Суко Аояму и Эну Шибахару со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. За всю игру тайвано-бельгийская пара исполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки реализовала 2 брейк-пойнта из 4. За всё противостояние их соперницы 3 раза подали навылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 10.

В финале Шувэй и Мертенс сразятся с победительницами пары Вероника Кудерметова (Россия)/ Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США)/ Сторм Сэндерс (Австралия). Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 15:05 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
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