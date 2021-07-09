Берреттини впервые вышел в финал Уимблдона, обыграв Хуркача

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В полуфинале седьмой сеяный Берреттини нанёс поражение 14-й ракетке турнира поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.
Берреттини 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуркач подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.
За титул Берреттини сыграет с победителем второго полуфинала, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
25-летний Берреттини никогда не выходил в финал турниров «Большого шлема». Его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в четвёртый круг.
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