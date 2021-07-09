Кудерметова и Веснина вышли в финал парного Уимблдона
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал парного женского Уимблдона, обыграв в полуфинальном матче Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. За всю игру россиянки исполнили 6 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Американо-австралийский дуэт за всё противостояние 3 раза подал навылет, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.
В финальном матче российская пара встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). Точные дата и время противостояния будут оглашены позднее.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 17:20 МСК
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
Кэролайн Доулхайд
Сторм Сэндерс
К. Доулхайд С. Сэндерс
Новость по темеСе Шувэй и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона
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