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Кудерметова и Веснина вышли в финал парного Уимблдона

Кудерметова и Веснина вышли в финал парного Уимблдона
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал парного женского Уимблдона, обыграв в полуфинальном матче Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. За всю игру россиянки исполнили 6 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Американо-австралийский дуэт за всё противостояние 3 раза подал навылет, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.

В финальном матче российская пара встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). Точные дата и время противостояния будут оглашены позднее.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 17:20 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 7
6 6 		6 5
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
К. Доулхайд С. Сэндерс
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