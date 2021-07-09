Кудерметова и Веснина вышли в финал парного Уимблдона

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал парного женского Уимблдона, обыграв в полуфинальном матче Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. За всю игру россиянки исполнили 6 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Американо-австралийский дуэт за всё противостояние 3 раза подал навылет, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.

В финальном матче российская пара встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). Точные дата и время противостояния будут оглашены позднее.