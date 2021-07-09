Берреттини: я стараюсь быть лучшим во всём

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал свою победу в полуфинале Уимблдона.
«Нет слов, одни эмоции. Мне нужно несколько часов, чтобы осознать произошедшее. Я сыграл отличный матч. Очень счастлив победить. Вся моя семья, вся моя команда собралась здесь. Финал Уимблдона? Никогда и не мечтал об этом. Мне казалось, что это нереально. Если ты играешь на этом уровне, всё должно быть идеально. Я стараюсь быть лучшим во всём и быть готовым на 100 процентов с физической и психологической точек зрения. В каждом матче на турнире я прибавлял. Помню, как я впервые играл здесь, на центральном корте, против Роджера Федерера. Честно говоря, тогда я играл не так, как сегодня. Не думал, что вернусь сюда и добьюсь такого результата. Сегодня лучший день в моей карьере, но надеюсь, что в воскресенье будет ещё лучше», — приводит слова Берреттини ATP Tour.
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