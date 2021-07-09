Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович одолел Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

Джокович одолел Шаповалова и вышел в финал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В полуфинале Джокович нанёс поражение десятому сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Шаповалов подал пять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Шаповалов в полуфинале Уимблдона.

За титул в финале соревнований Джокович сыграет с седьмой ракеткой турнира итальянцем Маттео Берреттини.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон и является действующим победителем турнира. В случае победы в финале серб догонит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, завоевав 20-й титул на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (м). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 18:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7    
6 3 		5 5    
             
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Новак Джокович уже протянул руку к 20-му «Шлему». Помешает ли ему молодой итальянец? Новак Джокович уже протянул руку к 20-му «Шлему». Помешает ли ему молодой итальянец?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021