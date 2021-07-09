Джокович одолел Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В полуфинале Джокович нанёс поражение десятому сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Шаповалов подал пять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Шаповалов в полуфинале Уимблдона.

За титул в финале соревнований Джокович сыграет с седьмой ракеткой турнира итальянцем Маттео Берреттини.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон и является действующим победителем турнира. В случае победы в финале серб догонит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, завоевав 20-й титул на турнирах «Большого шлема».