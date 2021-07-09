Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова и Диана Шнайдер вышли в полуфинал юниорского Уимблдона в парах

Полина Кудерметова и Диана Шнайдер вышли в полуфинал юниорского Уимблдона в парах
Комментарии

Две российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского Уимблдона в парном разряде. Полина Кудерметова вместе с чешкой Линдой Фрухвиртовой, посеянные под вторым номером, в четвертьфинале обыграли американок Элизабет Коулман и Мэдисон Сиг (8) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

За выход в финал Кудерметова и Фрухвиртова поспорят с бельгийкой Софией Костулас и финкой Лаурой Хиетарантой.

Елена Приданкина и Ксения Зайцева в четвертьфинале уступили первой паре турнира, белоруске Кристине Дмитрук и россиянке Диане Шнайдер, со счётом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.

Дмитрук и Шнайдер в полуфинале сыграют с американским дуэтом Риз Брантмайер/Эльвина Калиева.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021