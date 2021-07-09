Полина Кудерметова и Диана Шнайдер вышли в полуфинал юниорского Уимблдона в парах
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Две российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского Уимблдона в парном разряде. Полина Кудерметова вместе с чешкой Линдой Фрухвиртовой, посеянные под вторым номером, в четвертьфинале обыграли американок Элизабет Коулман и Мэдисон Сиг (8) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
За выход в финал Кудерметова и Фрухвиртова поспорят с бельгийкой Софией Костулас и финкой Лаурой Хиетарантой.
Елена Приданкина и Ксения Зайцева в четвертьфинале уступили первой паре турнира, белоруске Кристине Дмитрук и россиянке Диане Шнайдер, со счётом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.
Дмитрук и Шнайдер в полуфинале сыграют с американским дуэтом Риз Брантмайер/Эльвина Калиева.
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